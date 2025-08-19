Foto delle loro mogli sui social, pagina denunciata alla Postale

“Oltre 32.000 uomini hanno creato un gruppo Facebook dove condividono foto intime delle proprie mogli senza il loro consenso, cercando approvazione e complicità in questa violenza”. Lo denuncia su Instagram no justice no peace, che da mesi sta portando avanti una campagna che ha per titolo ‘not all men’, dove chiunque può inviare la propria storia di violenza. Dal momento della denuncia il gruppo facebook, che si chiama ‘Mia moglie’, è stato riempito di commenti di persone indignate per la condivisione di foto intime al femminile: donne che prendono il sole in costume o cucinano o si rilassano sul divano. “Questa – scrive no justice no peace – è una palese forma di abuso, pornografia non consensuale e misoginia sistemica”. L’invito è di segnalare “immediatamente il gruppo a Facebook. Chi partecipa a questo scempio – si legge nel post di no justice no peace’ – è complice di un crimine”. Sulla pagina pubblica, qualche nuovo commento avverte i frequentatori del gruppo – quasi tutti anonimi – di aver già fatto denuncia alla polizia postale.