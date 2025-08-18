Università, 9,4 miliardi per il Fondo di Finanziamento Ordinario





ROMA (ITALPRESS) – Più risorse per tutti gli atenei italiani. Il ministro dell’Università e della ricerca, Anna Maria Bernini, ha firmato il decreto di assegnazione del Fondo di Finanziamento Ordinario per il 2025, che ammonta a 9,4 miliardi di euro, in aumento di 336 milioni di euro rispetto all’anno scorso. Tutte le università registreranno una crescita degli stanziamenti, per un valore compreso tra l’1 e il 6 per cento. Dal 2022 al 2025 il Fondo è salito di circa l’8%. Sul decreto sono stati acquisiti i pareri della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane, dell’Agenzia Nazionale di Valutazione del sistema Universitario e della Ricerca e del Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari. Nello specifico, la CRUI “apprezza l’incremento complessivo dei finanziamenti”, in particolare “delle risorse libere, che va nella giusta direzione di consentire l’esercizio di una sempre più ampia autonomia programmatoria da parte dei singoli Atenei”.

Per il ministro Bernini “questo incremento rappresenta un segnale concreto di attenzione verso il mondo accademico”.

