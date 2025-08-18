Pugile dilettante aggredisce sacerdote nel cremonese, arrestato

Aveva appena chiuso l’oratorio dopo una riunione quando don Antonio Pezzetti, parroco di Piadena Drizzona, paese in provincia di Cremona, è stato aggredito e colpito con uno schiaffo e un pugno da un ragazzo straniero, un 23enne marocchino pugile dilettante, arrivato con un monopattino. Il sacerdote, notissimo anche per essere stato a lungo direttore della Caritas Diocesana cremonese, è stato soccorso da alcuni passanti, poi trasportato in ospedale, medicato e dimesso. Lo straniero, che all’arrivo dei carabinieri ha aggredito anche i militari, è stato arrestato. Ancora da chiarire le motivazioni dell’aggressione.