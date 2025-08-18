Aveva appena chiuso l’oratorio dopo una riunione quando don Antonio Pezzetti, parroco di Piadena Drizzona, paese in provincia di Cremona, è stato aggredito e colpito con uno schiaffo e un pugno da un ragazzo straniero, un 23enne marocchino pugile dilettante, arrivato con un monopattino. Il sacerdote, notissimo anche per essere stato a lungo direttore della Caritas Diocesana cremonese, è stato soccorso da alcuni passanti, poi trasportato in ospedale, medicato e dimesso. Lo straniero, che all’arrivo dei carabinieri ha aggredito anche i militari, è stato arrestato. Ancora da chiarire le motivazioni dell’aggressione.
Pugile dilettante aggredisce sacerdote nel cremonese, arrestato
Sconosciuto il motivo del gesto verso il parroco Don Antonio Pezzenti. Il 23enne marocchino ha assalito anche i carabinieri arrivati sul posto.