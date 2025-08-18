Due agenti del commissariato Lorenteggio, fuori servizio, hanno salvato un escursionista a Monte Barro-Galbiate, nel Lecchese, nei pressi della Baita degli Alpini.
È accaduto il giorno di Ferragosto, ma è stato reso noto soltanto oggi. Mentre percorrevano un sentiero a circa 800 metri di quota, i poliziotti hanno udito delle richieste di aiuto provenienti da una zona impervia. Raggiunto il luogo, hanno individuato un anziano, sprovvisto di cellulare, riverso a terra, a ridosso di un dirupo. Dopo essersi qualificati, gli agenti hanno proceduto a mettere in sicurezza l’uomo, con pregressi problemi di salute, e lo hanno assistito fino all’arrivo dei soccorsi da loro contattati. Subito dopo, uno dei due ha raggiunto i mezzi di emergenza per guidarli lungo il sentiero e accelerare i tempi dell’intervento. Sul posto sono arrivati il personale sanitario del 118, i vigilo del fuoco di Lecco e il Soccorso Alpino, che hanno provveduto al trasporto in barella dell’uomo: giunto in codice giallo, è stato dichiarato fuori pericolo.
Poliziotti fuori servizio salvano escursionista nel Lecchese
