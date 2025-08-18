Lodi, quattro minori senza biglietto aggresdiscono l’autista di un bus

A bordo senza biglietto prima discutono con l'autista e poi lo aggrediscono. I quattro, italiani di seconda generazione, sono stati bloccati e denunciati.

Di
Filippo Colombo
-
0
228

Un controllore a bordo di un bus di linea è stato aggredito, oggi pomeriggio a Sant’Angelo Lodigiano, da quattro minorenni che, alla richiesta di mostrare il biglietto, essendone sprovvisti, gli ha sferrato un pugno in faccia. Sul posto è stato fatto arrivare il soccorso sanitario e l’autista è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Lodi dove si trova tuttora. I ragazzini, descritti come italiani di seconda generazione, sono stati  e immediatamente denunciati dalla Polizia locale.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.