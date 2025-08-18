Lodi, quattro minori senza biglietto aggresdiscono l’autista di un bus

Un controllore a bordo di un bus di linea è stato aggredito, oggi pomeriggio a Sant’Angelo Lodigiano, da quattro minorenni che, alla richiesta di mostrare il biglietto, essendone sprovvisti, gli ha sferrato un pugno in faccia. Sul posto è stato fatto arrivare il soccorso sanitario e l’autista è stato trasportato all’ospedale Maggiore di Lodi dove si trova tuttora. I ragazzini, descritti come italiani di seconda generazione, sono stati e immediatamente denunciati dalla Polizia locale.