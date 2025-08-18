Investita da un camion, muore 72enne

Una donna di 72 anni è morta questa mattina, attorno alle 10,45, investita da un camion a Martinengo, nella Bassa bergamasca. La settantaduenne era in sella a una bicicletta, quando è stata urtata dal mezzo pesante all’altezza di un incrocio tra la statale Soncinese che attraversa l’abitato e via Pinetti. Le condizioni della donna sono parse subito molto serie: immediati i soccorsi del 118 intervenuto con ambulanza, automedica ed elisoccorso, oltre ai vigili del fuoco e alla polizia locale che si sta occupando dei rilievi. Ricoverato in stato di choc l’autista del mezzo pesante.