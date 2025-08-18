I lavoratori del 118, condizioni di lavoro inaccettabili

“Le condizioni di lavoro in cui si trovano gli operatori di AREU (il settore della Regione che gestisce il 118) del NEA 116117 (il servizio per i servizi medici non urgenti) sono semplicemente indecenti e inaccettabili per qualsiasi standard civile.” Con queste parole durissime, Elisabetta Guarneri, segretaria di FP CGIL Lombardia, denuncia la drammatica situazione che vivono quotidianamente i professionisti della Continuità Assistenziale nella sede di via Pola a Milano. “Il guasto dell’aria condizionata di domenica è solo l’ultimo episodio di una lunga serie di disservizi che testimoniano l’abbandono totale in cui versano questi lavoratori”, prosegue Guarneri. “Venerdì notte c’è stato l’incendio di un cassonetto che ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco, gli ascensori sono costantemente fuori uso, la manutenzione è praticamente inesistente.” Il quadro che emerge dalle parole della segretaria è quello di una struttura completamente al collasso: “Gli operatori sono costretti a portarsi l’acqua da casa perché non possono nemmeno contare sui servizi di base. D’inverno fa freddo, d’estate è un forno, e gli impianti di climatizzazione si guastano continuamente.” “Palazzo Sistema deve essere abbattuto e riammodernato secondo i piani di Regione Lombardia”, conferma Guarneri, “ma nel frattempo questi professionisti vengono lasciati a lavorare in condizioni che offendono la loro dignità e compromettono l’efficienza di un servizio essenziale per tutti i cittadini lombardi.” Particolarmente grave appare la storia dei continui trasferimenti: “In pochi anni abbiamo assistito a tre cambi di sede. Prima Niguarda, ora Palazzo Sistema e secondo le promesse di Regione Lombardia la nuova sede sarà in zona Sempione, difficile da raggiungere e senza la possibilità di parcheggio per i dipendenti del NEA 116117. È l’immagine di una Regione che non sa dove collocare i propri dipendenti, che naviga a vista senza alcuna programmazione seria.””Questi lavoratori garantiscono la Continuità Assistenziale 24 ore su 24, rispondendo alle chiamate di tutta la Lombardia”, sottolinea con forza la segretaria. “Eppure vengono trattati come lavoratori di serie B, costretti a sopportare disagi che in qualsiasi altro settore sarebbero considerati inaccettabili, senza alcuna indennità riconosciuta da Regione. Domenica, in seguito al blocco, metà Centrale Operativa ha potuto accedere ai locali di backup, mentre altri lavoratori sono stati costretti a lavorare in condizioni di assoluto disagio poiché la centrale di Backup non ha sufficienti postazioni. Nella notte, dove gli operatori sono in numero inferiore, sono stati ospiti tutti nella centrale di Bach, segno che il disagio e più che mai reale e necessità di risposte concrete da Regione Lombardia. La richiesta di FP CGIL Lombardia è chiara e immediata: “Pretendiamo condizioni di lavoro dignitose nell’immediato e una programmazione seria per il futuro. Non possiamo più accettare che chi assiste vite umane debba lavorare portandosi l’acqua da casa e subendo guasti continui. È una questione di civiltà prima ancora che sindacale.”