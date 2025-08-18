Focus Salute – I rovina-vacanze: Diarrea del viaggiatore, cause e cure

MILANO (ITALPRESS) – Che cos’è la diarrea del viaggiatore? Perché può minare a lungo la salute dell’intestino con un’onda lunga che va ben oltre la vacanza? Nel novantasettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza questa forma di diarrea e alcuni rischi associati, tra cui la riduzione di efficacia dei contraccettivi ormonali, e la sindrome dell’intestino irritabile post-infettiva. Suggerisce strategie preventive e il kit di emergenza, per partire preparati.

