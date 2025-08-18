Baudo, Edoardo Vianello “Lascia un vuoto enorme”

Di
Redazione Radio Lombardia
-
0
64


ROMA (ITALPRESS) – “Lo ricordo soprattutto negli ultimi tempi perché eravamo diventati molto amici, gli volevo molto bene. Lascia un vuoto enorme”. Così Edoardo Vianello alla camera ardente di Pippo Baudo.

xb1/sat/mca2

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE