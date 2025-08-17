Smartwatch invia SOS e partono le ricerche ma l’uomo stava dormendo a casa sua

L'orologio, cadendo a terra ha generato in automatico una chiamata "muta" indicando una zona impervia sopra l'abitato di Asso (CO). L'uomo è stato trovato nel suo letto, che riposava illeso.

Un falso allarme inviato da un orologio di tipo smartwatch ha attivato, la scorsa notte, le attività di ricerca e soccorso di un escursionista che, in base al segnale inviato dall’apparecchio, doveva trovarsi in una zona impervia sopra l’abitato di Asso (Como), tra i rilievi boscosi del Triangolo lariano. Sulle tracce del presunto escursionista disperso si sono mobilitate, attorno alle 2 di notte, diverse squadre di specialisti “Saf” dei vigili del fuoco da Canzo e da Como, coadiuvate da altrettante squadre di volontari del Soccorso alpino. Alla fine si è scoperto che il presunto escursionista, in realtà, riposava illeso all’interno della sua abitazione e che la chiamata di soccorso al 112 – una chiamata “muta” che si limitava a segnalare la presenza di una persona a terra – è stata generata in automatico dallo smartwatch caduto in casa accidentalmente.

