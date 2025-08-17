Ilaria Salis visita a sorpresa il carcere di Brescia

Attraverso un post sui social, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha annunciato una visita a sorpresa nel carcere bresciano di Canton Mombello dove entrata prima di mezzogiorno, spiegando che è Attraverso un post sui social, l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis ha annunciato una visita a sorpresa nel carcere bresciano di Canton Mombello dove entrata prima di mezzogiorno, spiegando che è “il più sovraffollato della Lombardia e tra i più sovraffollati d’Italia”. “Il sovraffollamento è un problema grave, che svilisce la dignità e calpesta i diritti delle persone detenute, oltre a inficiare la possibilità di reali percorsi riabilitativi” scrive Salis che prosegue: “La soluzione non è costruire nuove carceri – una speculazione economica e propagandistica più che una risposta concreta — ma adottare subito misure di riduzione della pena. Chi vive in condizioni disumane ha già scontato, di fatto, una pena più afflittiva di quella prevista dalla sentenza e deve quindi essere almeno in parte risarcito”..”Il sovraffollamento è un problema grave, che svilisce la dignità e calpesta i diritti delle persone detenute, oltre a inficiare la possibilità di reali percorsi riabilitativi” scrive Salis che prosegue: “La soluzione non è costruire nuove carceri – una speculazione economica e propagandistica più che una risposta concreta — ma adottare subito misure di riduzione della pena. Chi vive in condizioni disumane ha già scontato, di fatto, una pena più afflittiva di quella prevista dalla sentenza e deve quindi essere almeno in parte risarcito”.