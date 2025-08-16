Pioggia e vento, salvate 19 persone nel lago di Como

Ferragosto con maltempo, pioggia e soprattutto forte vento sul lago di Como dove vigili del fuoco e guardia costiera sono stati impegnati dal pomeriggio a recuperare 19 diportisti, fra questi padre e figlio finiti in acqua all’altezza di Tremezzina nel Comasco. Alle operazioni hanno collaborato i vigili del fuoco dei comandi di Como e Lecco con anche l’elicottero con a bordo i sommozzatori, due mezzi navali del 3°Nucleo Guardia Costiera del Lago di Como, due mezzi navali dei vigili del fuoco di Dongo e Bellano, un elicottero dei Vigili del Fuoco e l’idroambulanza della Croce Rossa Italiana. Negli interventi, avvenuti, nelle acque davanti a Colico, Gravedona, Dorio e Tremezzina sono state assistite otto imbarcazioni di cui due a vela e un gommone capovolto.