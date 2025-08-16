E’ morto Pippo Baudo. Il popolarissimo conduttore televisivo, volto per decenni della Rai, aveva 89 anni. Era nato nel 1936 in provincia di Catania. Conduttore e autore, nel corso della sua lumghissima carriera ha lanciato numerosi artisti come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo e ha tenuto a battesimo le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D’Urso, Elio e le Storie Tese e tanti altri.
