E’ morto Pippo Baudo

Il popolarissimo conduttore televisivo, volto per decenni della Rai, aveva 89 anni.

Di
Filippo Colombo
-
0
330

E’ morto Pippo Baudo. Il popolarissimo conduttore televisivo, volto per decenni della Rai, aveva 89 anni. Era nato nel 1936 in provincia di Catania. Conduttore e autore, nel corso della sua lumghissima carriera ha lanciato numerosi artisti come Milva, Mietta, Anna Oxa e Giuni Russo e ha tenuto a battesimo le carriere di personaggi come Lorella Cuccarini, Heather Parisi, Andrea Bocelli, Giorgia, Laura Pausini, Fabrizio Moro, Beppe Grillo, Barbara D’Urso, Elio e le Storie Tese e tanti altri.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.