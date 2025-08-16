Un altro tragico incidente sulle montagne, in particolare nella Valmalenco, in territorio comunale di Lanzada (Sondrio). Venerdì verso le 18 un uomo ha lanciato l’allarme spiegando che il suo compagno di escursione di 50 anni era caduto da un sentiero. Sul posto è giunto l’elisoccorso di Sondrio di Areu (Agenzia regionale emergenza urgenza). Partita anche una squadra composta da otto tecnici del Soccorso alpino del Cnsas assieme ai militari del Soccorso alpino della Guardia di finanza ma non c’è stato nulla da fare e il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo viste le gravi ferite riportate.
Cade da un sentiero, un’altra vittima in Valtellina
