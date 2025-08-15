E’ morto all’ospedale San Raffaele di Milano il 16enne che si era tuffato senza più riemergere ieri, dopo le 18, nel fiume Adda a Merlino (Lodi) dove, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze.
Dopo l’allarme dato dagli amici del ragazzo di origine nordafricane, i vigili del fuoco di Lodi lo avevano trovato con l’elicottero, decollato da Malpensa, immobile sul fondo del fiume in località Bocchi di Comazzo. Poi oltre mezz’ora di tentativi di rianimazione e il giovane era stato portato al San Raffaele in condizioni disperate. Era egiziano e si chiamava Karim Hamed Mandi. Era un minore non accompagnato in Italia e risiedeva in una Comunità a Spino d’Adda, nel Cremonese. I soccorritori, per primi i Vigili del Fuoco di Lodi, hanno fatto di tutto per salvargli la vita, iniziando loro per primi continue manovre di Rianimazione fino a quando, sul posto, non è arrivato il soccorso sanitario. Sulla scorta delle indagini dei carabinieri di Lodi, la Procura della Repubblica del capoluogo bassianeo ha aperto un fascicolo sulla morte del giovane.
Lodi: ripescato nell’Adda, sedicenne muore in ospedale
Il ragazzo, 16 anni, di origini nordafricane si era tuffato a Merlino dove la balneazione è vietata proprio per la pericolosità di quel tratto di fiume.
