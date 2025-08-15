La Salute Vien Mangiando – Il riso basmati amico della leggerezza

Di
Redazione Radio Lombardia
-
0
118


ROMA (ITALPRESS) – Il riso basmati consente di preparare ricette gustose e adatte a non avere gonfiore addominale. Ne parla Rosanna Lambertucci nella nuova puntata della rubrica La Salute Vien Mangiando.
sat/azn
