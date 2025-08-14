Travolta e uccisa a Milano: 3 minori allontanati dalle famiglie, si cerca il quarto

Sono stati allontanati dalle famiglie e collocati in un luogo sicuro tre dei quattro ragazzini che hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis. Il provvedimento è stato eseguito tra la serata di mercoledì e la scorsa notte dalla Polizia Locale di Milano, mentre sono in corso le ricerche per trovare il quarto minore, al momento irreperibile. Il provvedimento d’urgenza, spiega la polizia locale, “si è reso necessario in quanto le famiglie si erano allontanate dal luogo di dimora senza comunicare le loro intenzioni, nonostante la buona collaborazione nelle indagini iniziali“. I minori saranno poi collocati in comunità protette con la collaborazione del pronto intervento minori del Comune di Milano. Una minore è stata fermata, con la collaborazione della Polizia Stradale del Compartimento Piemonte, sull’autostrada A6 Torino-Savona all’altezza del casello di Fossano, in provincia di Cuneo, in direzione Ventimiglia. Due fratelli, tra cui il conducente dell’auto che ha provocato il decesso della signora De Astis, sono stati fermati in Piemonte in un terreno agricolo nel Comune di Beinasco, in provincia di Torino.