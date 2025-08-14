Tg Economia – 14/8/2025

Redazione Radio Lombardia
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Il debito pubblico torna a salire
– Un Piano da 9 miliardi per guidare la transizione ecologica
– Ue, mercati agricoli resilienti nonostante le incertezze globali
– Ecobonus per tapparelle e persiane, istruzioni per l’uso
