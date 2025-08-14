Montagna, altri due escursionisti perdono la vita in Lombardia

Continuano i drammi sui sentieri e le cime lombarde. Un escursionista è stato ritrovato morto questa mattina sui monti del territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Sarebbe precipitato in un dirupo. A individuare il corpo senza vita sono state le squadre dei Vigili del fuoco e del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, impegnate da diverse ore nelle ricerche con i carabinieri di Ardenno e i volontari del Soccorso Alpino di Val Masino. Sono in corso le operazioni di recupero del cadavere dell’uomo: al momento si sa soltanto che la vittima risiedeva in Lombardia. Una donna di circa trent’anni è morta sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere precipitata durante un’uscita in quota nei pressi del Bivacco Festa, nel territorio comunale di Edolo. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare e il medico a bordo ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.