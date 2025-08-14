Continuano i drammi sui sentieri e le cime lombarde. Un escursionista è stato ritrovato morto questa mattina sui monti del territorio comunale di Val Masino, in provincia di Sondrio. Sarebbe precipitato in un dirupo. A individuare il corpo senza vita sono state le squadre dei Vigili del fuoco e del Sagf-Soccorso Alpino della Guardia di finanza di Sondrio, impegnate da diverse ore nelle ricerche con i carabinieri di Ardenno e i volontari del Soccorso Alpino di Val Masino. Sono in corso le operazioni di recupero del cadavere dell’uomo: al momento si sa soltanto che la vittima risiedeva in Lombardia. Una donna di circa trent’anni è morta sulle montagne della Val Camonica, in provincia di Brescia, dopo essere precipitata durante un’uscita in quota nei pressi del Bivacco Festa, nel territorio comunale di Edolo. L’allarme è scattato poco dopo l’incidente: sul posto è intervenuto l’elisoccorso del 118, ma per la donna non c’era più nulla da fare e il medico a bordo ha potuto soltanto constatarne il decesso. Gli uomini del Soccorso Alpino della Guardia di Finanza sono al lavoro per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto.
Montagna, altri due escursionisti perdono la vita in Lombardia
Un uomo è stato trovato morto in un dirupo in Val Masino (SO), una donna è precipitata durante un'escursione in Val Camonica (BS).