Inchiesta urbanistica, indagato anche il direttore generale del Comune

Anche Christian Malangone, direttore generale del Comune di Milano, è indagato per induzione indebita sulla vicenda della ristrutturazione del cosiddetto Pirellino nell’inchiesta sull’urbanistica milanese Malangone compare in particolare in alcune chat con il costruttore Manfredi Catella e con l’ormai ex assessore alla Rigenerazione urbana della giunta Sala, Giancarlo Tancredi, che sono state depositate nei giorni scorsi dalla procura al Tribunale del Riesame. La notizia è stata anticipata dal Corriere della Sera.