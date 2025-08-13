Travolta e uccisa: l’accampamento dei minori ora è semivuoto

L’accampamento di via Selvanesco dove vivono i quattro minori che l’altro ieri, a bordo di un’auto rubata hanno travolto e ucciso Cecilia De Astis, 71 anni a Milano si è svuotato di svariate roulottes che stazionavano. I quattro sarebbero invece usciti ma poi tornati in tempi brevi nell’area con le loro madri, secondo le forze dell’ordine. I quattro, di età tra gli 11 e i 13 anni nati in Italia, di origine rom, non sono sottoposti ad alcun provvedimento restrittivo in quanto hanno meno di 14 anni e non sono imputabili. Possono pertanto muoversi liberamente. Secondo il presidente di Opera Nomadi, i ragazzini dovrebbero essere “messi in osservazione dai Servizi Sociali e non tolti alle famiglie, ma controllati razionalmente e magari inseriti in Centri Estivi fino alla riapertura delle Scuole. Per le famiglie il Comune provveda ad assegnare case popolari senza concentrarli in un solo quartiere Milanese”.