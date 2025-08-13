Ricercato in Spagna per omicidio, arrestato a Milano

E’ accusato davanti al Tribunale spagnolo di Chiclana de la Frontera dell’omicidio di un uomo nel gennaio del 2022; vicino al cadavere furono trovate tracce biologiche a lui riconducibili e una vettura bruciata. Gli agenti della Polizia di Milano all’esito di indagini attivate dell’Ufficiale di collegamento spagnolo, hanno arrestato un marocchino di 44 anni in esecuzione di un mandato di arresto europeo emesso lo scorso giugno dalle Autorità Spagnole per un omicidio connesso al traffico di stupefacenti, danneggiamenti e possesso illegale di armi. Nei giorni scorsi gli agenti avevano localizzato l’uomo a Milano, in via Impastato, in una zona di spaccio di droga e all’arrivo dei poliziotti, ha tentato la fuga incitando i tossicodipendenti presenti a ostacolare l’intervento della Polizia con le loro siringhe prima di essere bloccato. Al termine degli accertamenti il 44enne è stato portato nel carcere di san Vittore e messo a disposizione della Corte d’Appello per l’estradizione.