Rapina a bordo treno e furto in biglietteria, tre arresti

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un algerino di 24 anni, con precedenti, per furto e fermato altri due stranieri di 20 e 25 anni, quest’ultimo con precedenti per rapina, lesioni e spaccio, per rapina aggravata in concorso. Lunedì pomeriggio, gli agenti della Polizia Ferroviaria in borghese, hanno notato in Stazione Centrale il 24enne aggirarsi con fare sospetto nei pressi della biglietteria dove, approfittando di un momento di distrazione di una viaggiatrice, si è impossessato di un trolley, tentando poi di allontanarsi. I poliziotti hanno bloccato l’uomo e restituito il trolley alla legittima proprietaria. Nella serata dello stesso giorno, gli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio presso la stazione di Rho hanno proceduto al fermo di due uomini ritenuti responsabili di una rapina avvenuta nel pomeriggio su un convoglio. Nello specifico i due, in compagnia di un complice, a bordo di un treno nei pressi di Magenta, si sono avvicinati ad un giovane viaggiatore a cui hanno sottratto una catenina in oro, un bracciale, un telefono ed un portafoglio dandosi poi alla fuga in stazione. Le ricerche effettuate dai poliziotti hanno consentito di rintracciare due dei tre presso la stazione di Rho mentre tentavano nuovamente di salire a bordo di un altro treno. Questi ultimi, trovati in possesso della catenina e del bracciale, sono stati riconosciuti dal giovane viaggiatore che, contattato dai poliziotti, è rientrato in possesso di parte di quanto rubato. I due rapinatori sono stati portati a San Vittore in attesa di convalida dell’arresto.