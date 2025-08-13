Brescia, due minorenni denunciati per “train surfing”

Due minorenni sono stati identificati e denunciati dalla Polizia Ferroviaria di Brescia per aver praticato “train surfing” sulla linea ferroviaria Brescia-Edolo. I giovani, un 16enne di origini cingalesi residente a Milano e un 17enne di origini moldave residente a Brescia (già noto per essersi arrampicato sulla Torre Breda di Milano) si erano filmati mentre uno di loro camminava in piedi sul tetto di un treno in corsa, diffondendo poi le immagini sui social. L’indagine, avviata dopo alcune denunce presentate a luglio da personale Trenord, ha permesso agli agenti di risalire ai due grazie all’analisi dei profili social, all’escussione di conoscenti e alla visione delle telecamere della stazione di Brescia. Il “train surfing” – avvertono gli investigatori – è una pratica estremamente pericolosa, che espone al rischio di cadute, folgorazione o collisione con infrastrutture, oltre a mettere in pericolo la sicurezza dei convogli, specie per la presenza sul tetto di condotte legate ai sistemi di frenatura. I due minorenni sono stati denunciati alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia con l’accusa di attentato alla sicurezza dei trasporti