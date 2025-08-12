Mantova, cani incatenati senza cibo e acqua e uno morto in auto per il caldo

Alberto Lazzari
Un 45enne residente a Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano, è stato denunciato dai carabinieri per uccisione, maltrattamento e detenzione di cani e per abbandono di animali. I militari e il personale veterinario dell’Ats Val padana, lo scorso sabato 9 agosto, avevano perquisito la sua abitazione, vi avevano trovato cinque pitbull legati al guinzaglio o chiusi in piccole gabbie, tutti senza cibo e senza acqua. La carcassa di un sesto animale è stata trovata dentro l’auto del 45enne parcheggiata con i finestrini chiusi nel cortile dell’abitazione. Tutti i cani erano in condizioni di salute precarie, ricoperti di zecche e di pulci; uno di loro aveva anche le orecchie mozzate, senza la prevista prescrizione sanitaria. “Un vero e proprio lager” hanno commentato i carabinieri. Gli animali sono stati sequestrati e affidati al canile sanitario di Guidizzolo. Al proprietario degli animali si è risaliti grazie ai microchips inseriti nei cani.

