Inchiesta edilizia, annullati due arresti

Annullati gli arresti dell’imprenditore Andrea Bezziccheri e dell’ex componente della Commissione paesaggio Alessandro Scandurra, finiti rispettivamente in carcere e ai domiciliari lo scorso 31 luglio nell’inchiesta sull’urbanistica milanese. Come anticipato dal Corriere della Sera online, entrambi tornano quindi liberi. Lo ha deciso il Tribunale del Riesame di Milano. Le motivazioni della decisione sono attese entro 45 giorni. Intanto giovedì 14 agosto ci saranno le udienza dell’imprenditore Federico Pella, dell’ex assessore comunale Giancarlo Tancredi e dell’ex componente della commissione paesaggio Giuseppe Marinoni per discutere i ricorsi contro gli arresti domiciliari. Il 20 agosto toccherà infine a Manfredi Catella. Bezziccheri, patron di Bluestone, è l’unico per cui il gip Mattia Fiorentini aveva disposto il carcere. La Procura di Milano presenterà ricorso in Cassazione contro la decisione del Tribunale del Riesame di Milano di annullare gli arresti. L’aggiunta Tiziana Siciliano e i pm Marina Petruzzella, Paolo Filippini e Mauro Clerici avevano chiesto e ottenuto dal gip Mattia Fiorentini l’arresto per sei persone nell’inchiesta sull’urbanistica milanese.