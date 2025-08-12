In treno con scacciacani, 21enne denunciato

La Polfer ha controllato un uomo a bordo del treno alta velocità proveniente da Bologna. La pistola era priva del tappo rosso e riproduceva fedelmente il modello in dotazione alle forze dell'ordine.

La Polizia di Stato di Milano ha denunciato un italiano di 21 anni trovato a bordo di un treno con una pistola scacciacani nel corso dei quotidiani servizi di scorta a bordo dei treni per la tutela della sicurezza dei passeggeri per la prevenzione dei reati. Gli agenti della Polizia Ferroviaria hanno controllato l’uomo a bordo del treno alta velocità proveniente da Bologna e diretto a Milano Centrale. E’ stato trovato in possesso di una pistola scacciacani, priva del previsto tappo rosso, che riproduceva fedelmente il modello in dotazione alle forze dell’ordine e che il giovane aveva in un borsone. Nella sua casa i poliziotti hanno sequestrato otto cartucce. La pistola e le munizioni sono state sequestrate e l’uomo è stato denunciato a piede libero per il reato di porto di armi e oggetti atti ad offendere.

