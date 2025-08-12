Gli 11 Comuni del Gal Etna un mosaico di culture e bellezze

CATANIA (ITALPRESS) – Il Gal Etna è un territorio storico e gli 11 Comuni che lo compongono sono un mosaico di culture e bellezze: il passato, tra influenze e dominazioni, riaffiora nei musei archeologici.
