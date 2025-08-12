Donna travolta e uccisa a Milano, presi quattro ragazzini

Si tratta di 3 bambini e una bambina, tutti minori di 14 anni e per questo non imputabili. Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni.

Di
Alberto Lazzari
-
0
386

Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata ad un ragazzo francese che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. I quattro che erano fuggiti sono stati trovati in un campo nomadi e non avevano con loro documenti. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni. A quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, l’auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano stava procedendo in direzione del centro. All’altezza del civico 40 il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, saltando il cordolo e invadendo un’area verde che separa la strada dalla sede tranviaria. A quel punto la settantunenne, che si trovava a piedi, è stata investita e sbalzata di alcuni metri. L’auto ha poi terminato la corsa contro un cartello stradale: sono scesi quattro ragazzini e si sono dati alla fuga a piedi. Alcuni testimoni avevano riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto almeno due dei ragazzini, dopo lo schianto, fuggire verso un vicino campo nomadi.

Print Friendly, PDF & Email

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

Questo sito utilizza Akismet per ridurre lo spam. Scopri come vengono elaborati i dati derivati dai commenti.