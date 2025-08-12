Donna travolta e uccisa a Milano, presi quattro ragazzini

Sono stati fermati dagli agenti della Polizia locale di Milano i quattro giovanissimi che erano a bordo della vettura rubata ad un ragazzo francese che ieri ha investito e ucciso la 71enne Cecilia De Astis, che stava camminando in via Saponaro a Milano, nel quartiere Gratosoglio. I quattro che erano fuggiti sono stati trovati in un campo nomadi e non avevano con loro documenti. Si tratta di tre bambini e una bambina, minori di 14 anni. Al momento sono in corso le identificazione e le perquisizioni. A quanto ricostruito fino ad ora dagli investigatori, l’auto che ha travolto e ucciso Cecilia De Astis in via Saponaro a Milano stava procedendo in direzione del centro. All’altezza del civico 40 il conducente avrebbe perso il controllo della macchina, saltando il cordolo e invadendo un’area verde che separa la strada dalla sede tranviaria. A quel punto la settantunenne, che si trovava a piedi, è stata investita e sbalzata di alcuni metri. L’auto ha poi terminato la corsa contro un cartello stradale: sono scesi quattro ragazzini e si sono dati alla fuga a piedi. Alcuni testimoni avevano riferito agli agenti della Polizia locale di aver visto almeno due dei ragazzini, dopo lo schianto, fuggire verso un vicino campo nomadi.