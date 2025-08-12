26enne senza documenti porta gli agenti a casa per recuperarli ma i poliziotti trovano della droga, arrestato

La Polizia di Stato di Milano ha arrestato un cittadino peruviano di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Ieri sera gli agenti del Commissariato Lambrate durante un servizio di controllo hanno notato all’incrocio tra viale Lombardia e Piazza Durante il 26enne che, a bordo di un’auto a noleggio, effettuava diverse manovre ad alta velocità. Fermato per un controllo e trovato senza documenti, il 26enne ha condotto i poliziotti a casa sua per recuperarli. Una volta entrati nell’appartamento di viale Monza gli agenti hanno percepito un forte odore di sostanza stupefacente e hanno quindi perquisito l’abitazione trovando all’interno della camera da letto, 12 buste sottovuoto di marijuana, dal peso totale di 3,2 chili, 150 grammi di hashish in un frigobar, un bilancino di precisione, una macchina per il sottovuoto, diverse buste per il confezionamento oltre a 720 euro in contanti. Tutto il materiale è stato posto sotto sequestro e l’uomo è stato arrestato.