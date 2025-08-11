Ruba al distributore ma viene bloccato da due donne ed arrestato

A Brescia due donne hanno bloccato e fatto arrestare un ladro che aveva appena rubato 400 euro dalla cassa di un distributore di benzina dove le due lavorano. L’uomo, un 51enne bresciano residente a Puegnago del Garda con numerosi precedenti, era entrato nell’area servizio, ha preso il denaro e poi ha tentato la fuga. La titolare e una dipendente lo hanno inseguito e immobilizzato fino all’arrivo della Polizia di Stato, che lo ha arrestato per furto aggravato. Il Questore Paolo Sartori ha disposto per lui il foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno a Brescia per 4 anni e un Avviso Orale di Pubblica Sicurezza. In caso di violazione rischia fino a un anno e mezzo di reclusione e una multa di 10.000 euro.