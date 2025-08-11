



ROMA (ITALPRESS) – Inflazione stabile a luglio, ma sale il carrello della spesa. Secondo quanto comunica l’Istat, confermando la stima preliminare, l’indice nazionale dei prezzi al consumo registra un aumento dello 0,4% su base mensile e dell’1,7% su base annua, come nel mese precedente. I prezzi dei Beni alimentari, per la cura della casa e della persona mostrano una dinamica in accelerazione, da +2,8% a +3,2%, così come quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto. Si accentua la flessione su base annua dei prezzi degli energetici. Nel comparto dei servizi, si registrano tensioni sui prezzi relativi ai trasporti, mentre decelerano quelli dei servizi ricreativi, culturali e per la cura della persona. Nel mese di luglio “l’inflazione di fondo”, al netto degli energetici e degli alimentari freschi, resta invariata.

sat/azn