Donna precipita da un Hotel nel milanese, un testimone: “c’era un uomo con lei”

Una donna di 30 anni è precipitata dal secondo piano di un hotel in viale Marche a Cinisello Balsamo, nel Milanese. La polizia è intervenuta intorno alle 4.30 di questa notte e la ragazza è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Niguarda. La donna non sarebbe stata sola al momento della caduta, è quanto riferito da un testimone, un giovane che passava nella zona proprio nel momento in cui la 30enne è precipitata. Secondo il suo racconto, un uomo stava provando a tenere la donna, che stava urlando mentre si trovava già aggrappata al balcone del secondo piano, per impedirne la caduta. Dopo il volo di oltre dieci metri fino alla rampa laterale di accesso ai box, l’uomo sarebbe sceso per controllare le condizioni della donna, prima di scavalcare il cancello e darsi alla fuga facendo perdere le sue tracce. Sul caso lavora la Polizia di Stato che sta analizzando le telecamere di sorveglianza dell’hotel per ricostruire con esattezza quanto accaduto.