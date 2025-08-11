Arrestato a Milano per un omicidio di 30 anni fa in Cina

È stato arrestato a Milano un uomo di 57 anni, di nazionalità cinese, destinatario di un mandato d’arresto internazionale emesso nel suo paese d’origine per omicidio doloso. A quanto emerso dagli accertamenti della polizia, nel 1995, nel distretto di Goacheng, l’uomo avrebbe colpito con numerose coltellate un vicino di casa per il quale nutriva un rancore personale, provocandone la morte, e avrebbe ferito gravemente il fratello della vittima. Nel 2002 si sarebbe poi rifugiato in Italia, dove, fornendo false generalità, era riuscito a ottenere un permesso di soggiorno per lavoro subordinato. Residente a Milano, il 57enne lavorava in un negozio di generi alimentari a Bergamo. I poliziotti della Squadra Mobile milanese lo hanno arrestato a Boltiere, nella Bergamasca, dove è stato rintracciato a bordo di un furgone utilizzato per le consegne di alimenti.