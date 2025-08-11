Aggredisce la moglie con taglierino e si toglie la vita

Il dramma è avvenuto a Parabiago (MI) dove un 79enne dopo aver ferito la moglie si è lanciato dal quarto piano. La donna non è in pericolo di vita.

Un uomo di 79 anni si è tolto la vita lanciandosi dal quarto piano della sua abitazione a Parabiago, nel Milanese, dopo aver ferito la moglie con un taglierino. La donna, allettata da un paio di mesi, è stata portata in ospedale a Legnano in codice giallo con ferite al capo e sul resto del corpo. La dinamica è stata ricostruita dai carabinieri della stazione di Parabiago, intervenuti sul posto ieri sera.

