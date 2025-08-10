Tg Ambiente – 10/8/2025

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Una campagna di telerilevamento aerospaziale a difesa del territorio
– Intelligenza artificiale e cloud per salvare gli oceani
– Nautica da diporto, incentivi per la sostenibilità
– Tera, una miniera sostenibile che guarda al futuro
mgg/gsl
