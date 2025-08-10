Sorsi di Benessere – Un pesto di peperoni super digeribile

ROMA (ITALPRESS) – Nella nuova puntata di Sorsi di Benessere, Angelica Amodei ci spiega come preparare in pochi passaggi e con pochi ingredienti un pesto di peperoni super digeribile, ma anche amico della nostra pelle.
