A bastonate per i porcini

Lite tra due cercatori di funghi finisce con un turista ferito e un uomo ricercato all'Aprica, in Valtellina.

Di
Filippo Colombo
-
0
122

E’ finita con un uomo ferito alla fronte e con un orecchio fortemente sanguinante la lite fra due cercatori di funghi nei boschi della Valtellina che hanno iniziato a discutere proprio per la zona di ricerca dei porcini. La vittima, un turista di 64 anni, è stato colpito con un bastone ed è stato ricoverato in codice giallo in ospedale. Ieri verso le 11, è nato un litigio fra i due uomini non lontano dalla stazione di partenza dell’impianto del Palabione, all’Aprica. Dopo esser stato colpito, il turista 64enne è riuscito a raggiungere gli impianti di risalita e il gestore ha dato l’allarme ai carabinieri del paese e all’ambulanza che ha poi trasportato il ferito all’ ospedale di Sondrio. Sono in corso indagini per risalire al responsabile dell’aggressione.

