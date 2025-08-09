Scende dall’auto, ragazza muore travolta sulla Brebemi

Una ragazza di 19 anni è morta ieri sera in un incidente stradale sull’autostrada A35 Brebemi, nel tratto tra Travagliato Ovest e Travagliato Est, in direzione Brescia.

Secondo una prima ricostruzione, la giovane era passeggera di una delle vetture coinvolte in un tamponamento in corsia di sorpasso. Dopo l’urto sarebbe scesa dall’auto e, mentre si trovava sulla corsia centrale, è stata travolta da un altro veicolo. I sanitari del 118 hanno tentato a lungo di rianimarla, ma ogni sforzo è stato inutile. Nell’incidente sono rimaste ferite altre tre persone, tra cui un coetaneo della vittima. Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Stradale. Il tratto autostradale è rimasto chiuso per consentire i soccorsi e i rilievi.