Riapre la funivia di Monteviasco

Lo splendido borgo in provincia di Varese da domenica di nuovo raggiungibile con l’impianto a fune dopo sette anni di isolamento. A gestirlo sarà Atm di Milano.

Riapre domenica 10 agosto alle 9 la storica funivia di Monteviasco, che collega la località a valle di Ponte di Piero con il suggestivo borgo di Monteviasco, nel Comune di Curiglia con Monteviasco, in provincia di Varese. Completati i collaudi, l’impianto torna in funzione tutti i sabati, le domeniche e i festivi dalle 10 alle 18 con corse ogni 15 minuti.

In occasione dell’avvio del servizio, nel primo giorno di apertura i viaggi a bordo della funivia sono gratuiti. La funivia è gestita da Atm di Milano e la riapertura restituisce ai residenti un collegamento fondamentale e ai turisti l’opportunità di scoprire il territorio. La gestione della funivia è stata affidata la scorsa primavera ad Atm, a seguito della gara indetta dall’Agenzia del Trasporto Pubblico Locale del bacino di Como, Lecco e Varese, dopo sette anni di inattività.

 

