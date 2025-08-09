Il sindaco di Sesto, per il violentatore la castrazione è poco

“In casi come questo, nessuna misura potrà mai essere davvero sufficiente. La proposta della castrazione chimica, già depositata in Parlamento dalla Lega, rappresenta un passo importante. Ma lo dico chiaramente: per chi distrugge così la vita di due adolescenti, anche questa sarebbe troppo poco”. E’ quanto ha scritto sui social Roberto Di Stefano, sindaco di Sesto San Giovanni dove un uomo è stato arrestato per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina nei confronti di due ragazze minorenni. “Chi compie atti simili deve affrontare il massimo rigore possibile. Serve giustizia vera. Serve una risposta forte, senza ambiguità, senza compromessi”, ha spiegato Di Stefano ringraziando i Carabinieri di Sesto San Giovanni dato che “grazie alla loro tempestività e professionalità, il responsabile è stato fermato poche ore dopo, ancora in possesso degli oggetti rubati e dell’arma usata per minacciare le giovani. Ci tengo, inoltre – ha concluso – a esprimere tutta la mia vicinanza e solidarietà alle due ragazze e alle loro famiglie”.