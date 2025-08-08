Torture nel carcere Beccaria, sale a 42 il numero degli indagati

Salgono a 42 gli indagati nell’indagine della Procura di Milano con al centro i pestaggi e le torture nei confronti dei giovani detenuti nel carcere minorile Beccaria. Lo si evince dalla richiesta di incidente probatorio firmato dalle pm Rosaria Stagnaro e Cecilia Vassena e dall’aggiunto Letizia Mannella e notificato oggi. Tra i 42 indagati, figurano le due ex direttrici Cosima Buccoliero e Maria Vittoria Menenti, accusate di condotte omissive, oltre a tre operatori sanitari della struttura. La maggior parte sono agenti della penitenziaria, accusati di aver sottoposto i ragazzi a “ripetute violenze psicologiche e fisiche e umiliazioni”. Soltanto un indagato deve rispondere anche di violenza sessuale. Con la formula dell’incidente probatorio saranno sentiti i 33 ragazzi così da cristallizzare le loro testimonianze in vista di un eventuale processo. L’anno scorso erano stati arrestati 13 agenti di polizia penitenziaria mentre 8 erano stati sospesi.