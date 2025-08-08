Nuova Triumph Scrambler 400 XC, sportiva pronta a tutto





ROMA (ITALPRESS) – Triumph ha presentato il terzo modello della sua gamma Modern Classics da 400cc, la nuova Scrambler 400 XC, caratterizzata dall’inconfondibile design Scrambler ma arricchita da un carattere più votato all’off-road. La nuova Scrambler 400 XC è dotata di nuove ruote a raggi da 19” all’anteriore e da 17” al posteriore, abbinate a cerchi in alluminio ultraleggeri e pneumatici tubeless: tutte caratteristiche che la rendono una moto dall’aspetto sportivo, con una particolare attitudine allo sterrato, senza però rinunciare alle finiture premium che distinguono tutte le moto Triumph. Il parafango anteriore è verniciato in tinta, la protezione del motore è garantita dal carter in alluminio e dalle piastre laterali. Flyscreen e paramani assicurano un migliore comfort in ogni condizione di guida. Le sospensioni assicurano una guida confortevole, grazie alle forcelle anteriori a steli rovesciati da 43mm e al monoammortizzatore posteriore con un’escursione di 150mm. Tra le dotazioni anche il controllo di trazione disinseribile e l’ABS. Il motore TR da 400cc eroga 40 CV a 8.000 giri/min e 47,5 Nm di coppia massima a 6.500 giri/min. Tre le colorazioni: Racing Yellow, Storm Grey e Vanilla White, alle quali si abbina uno schema grafico distintivo con logo Triumph nero, dettagli in tinta sul serbatoio e sella bi-posto. La nuova Scrambler 400 XC sarà disponibile a partire da settembre 2025, con un prezzo di listino di 7.245 euro.

