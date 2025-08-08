Minorenni minacciate e violentate, arrestato 40 enne a Sesto San Giovanni (Mi)

Due ragazze di 16 e 15 anni , mentre stavano rientrando a casa, con i genitori assenti, sono state raggiunte nell'ascensore da uno sconosciuto che le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all'interno dell'abitazione. L'uomo le ha quindi obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici.

Di
Luca Levati
-
0
305

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni hanno sottoposto a fermo di polizia giudiziaria per violenza sessuale, sequestro di persona e rapina, un 40enne, italiano, con precedenti.
In particolare, i militari, nella serata di ieri, sono intervenuti a Sesto San Giovanni, dove due minori di anni 16 e 15, mentre stavano rientrando a casa, con i genitori assenti, erano state poco prima raggiunte nell’ascensore condominiale da uno sconosciuto che, dopo aver atteso che aprissero la porta dell’appartamento, le ha minacciate con un cacciavite bloccandole all’interno dell’abitazione. L’uomo le ha quindi obbligate a subire ripetutamente atti sessuali e ad assumere alcolici. In seguito, temendo che potessero rincasare i genitori, si è allontanato dopo essersi impossessato dei loro cellulari e di alcuni oggetti preziosi.
Le immediate ricerche attivate con l’ausilio di più pattuglie dell’Arma, impegnate nel controllo del territorio, hanno permesso di rintracciare l’autore che vagava in strada, trovandolo in possesso dei telefoni cellulari e degli oggetti asportati, nonché del cacciavite utilizzato e diverse fascette da elettricista.

Luca Levati
Luca Levati
