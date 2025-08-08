La Polizia di Stato ha intensificato i controlli, concentrando l’attività nelle zone del centro e quelle più turistiche. I quasi 300 agenti hanno controllato 292 persone di cui 103 risultate, dalla verifica in banca dati, avere precedenti di polizia. Nel corso dei servizi predisposti dalla Questura, i poliziotti di via Fatebenefratelli hanno arrestato una donna e due uomini per tre differenti rapine, nove persone per furto, sei per droga e ne hanno indagato 28 (di cui quattro minorenni) sempre per furto. Lunedì mattina 4 agosto presso la stazione Duomo sulla banchina della Metro gialla, una donna è stata rapinata della propria collanina da una cittadina marocchina di 20anni, arrestata immediatamente dai poliziotti della Squadra Mobile. La 20enne ha opposte una forte resistenza e ha cercato di colpire un poliziotto con un paio di forbici dopo averlo morso sulla mano. Il giorno successivo, martedì 5 agosto, in via Montenapoleone un turista cinese è stato avvicinato e rapinato del suo orologio di lusso dal valore commerciale di 20mila euro: anche in questo caso, i poliziotti che avevano assistito a tutta la scena, hanno arrestato un cittadino marocchino di 22 anni per rapina aggravata in concorso e l’orologio recuperato è stato restituito al proprietario.
Furti e rapine a Milano, oltre 300 controlli e 18 arresti in soli 4 giorni
