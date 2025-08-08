Esce dalla Rinascente con addosso i capi rubati, arrestato

È uscito dalla Rinascente di Milano indossando i costosi capi di abbigliamento che aveva appena rubato ma non ha staccato bene tutte le placche antitaccheggio e l’antifurto è scattato. Così ieri pomeriggio un uomo di 20 anni è stato arrestato per tentato furto aggravato dagli agenti della Polizia locale, guidati dal comandante Gianluca Mirabelli. Le telecamere visionate hanno confermato la dinamica, mostrando l’uomo che ha prima nascosto in una borsa alcuni capi di vestiario e poi li ha in parte indossati dopo aver staccato le placche di sicurezza. Cosa che ne ha danneggiati alcuni, rendendoli invendibili. Il giorno prima, lo stesso ventenne era stato denunciato per ricettazione dopo essere stato trovato in possesso di merce rubata, proprio dalla Rinascente. Bloccato dagli agenti di Polizia Locale allertati, è stato arrestato in flagranza.