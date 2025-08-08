A Varese torna la Festa della Montagna

A partire dasi apre, come di consueto, la ““, tenuta in localitàa Varese e organizzata e gestita dal Gruppo Alpini Varese. La festa andrà avanti fino acompreso, con tanti eventi in programma e. Il programma prevede una cronoscalata, passeggiate, concerti, visite guidate ai musei del Sacro Monte e tanto altro.

CONSULTA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO

COME RAGGIUNGERCI

La Festa della Montagna potrà essere raggiunta esclusivamente con i mezzi pubblici ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, delle moto e delle biciclette che potranno salire liberamente.

Il servizio navette sarà attivo dal 9 al 14 agosto dalle ore 10.00 alle 24.00 con partenza dal Piazzale del Palazzetto dello Sport (ampio parcheggio gratuito). Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. La prima navetta in salita partirà alle ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00.

Il biglietto ordinario avrà il costo di € 1,60 e potrà essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa, saranno validi gli abbonamenti in corso. Per garantire la corretta viabilità i mezzi privati autorizzati dovranno accodarsi alle navette sia in salita che in discesa.

Il 15 agosto il servizio navette sarà gestito direttamente da Autolinee Varesine per maggiori info: www. autolineevaresine.it