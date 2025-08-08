A Varese torna la Festa della Montagna

CONSULTA QUI IL PROGRAMMA COMPLETO
COME RAGGIUNGERCI
La Festa della Montagna potrà essere raggiunta esclusivamente con i mezzi pubblici ad eccezione dei veicoli destinati al trasporto disabili con contrassegno, delle moto e delle biciclette che potranno salire liberamente.
Il servizio navette sarà attivo dal 9 al 14 agosto dalle ore 10.00 alle 24.00 con partenza dal Piazzale del Palazzetto dello Sport (ampio parcheggio gratuito). Dalle 9.30 la strada sarà chiusa a tutte le auto private all’altezza del bivio Sacro Monte/Campo dei Fiori. La prima navetta in salita partirà alle ore 10.00 con frequenza ogni 20 minuti, unica fermata intermedia al bivio Sacro Monte/ Campo dei Fiori. Ultima navetta in discesa ore 24.00.
Il biglietto ordinario avrà il costo di € 1,60 e potrà essere acquistato alla partenza, alla fermata intermedia e presso le casse della Festa, saranno validi gli abbonamenti in corso. Per garantire la corretta viabilità i mezzi privati autorizzati dovranno accodarsi alle navette sia in salita che in discesa.
Il 15 agosto il servizio navette sarà gestito direttamente da Autolinee Varesine per maggiori info: www. autolineevaresine.it