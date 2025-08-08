A Capaci i funerali di Simona Cinà, il sindaco “Non la dimenticheremo”





PALERMO (ITALPRESS) – “Il nostro dolore si aggiunge a quello della famiglia, cui siamo vicinissimi. La proclamazione del lutto cittadino significa questo, stringersi attorno alla famiglia in maniera silenziosa e rispettosa: esporremo le bandiere a mezz’asta, chiuderanno tutte le attività commerciali e non solo. Simona non sarà dimenticata, vivrà sempre nel nostro ricordo e nelle nostre azioni. Lei era il prototipo del giovane perfetto: sportiva, salutista, amica di tutti. Vogliamo che questo suo modo di essere venga trasferito anche nelle altre persone: noi non la dimenticheremo”.

xb8/abr/azn