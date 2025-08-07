Home News Trovato un uomo morto su tratta Av, rallentamenti tra Milano e Bologna

Sono stati i passeggeri di un treno, che andava a velocità ridotta vista la vicina presenza della stazione di Rogoredo, a segnalare al capotreno il cadavere lungo i binari.

Il cadavere di un uomo è stato trovato in un fossato di fianco ai binari ferroviari al confine tra Milano e San Donato e ci sono stati rallentamenti fino a un’ora per i treni della linea dell’alta velocità per Bologna. Sono stati i passeggeri di un treno, che andava a velocità ridotta vista la vicina presenza della stazione di Rogoredo, a segnalare al capotreno il cadavere. E’ stata poi allertata la Polfer, intervenuta sul posto attorno alle 13 con la Scientifica e il medico legale che dovrà ora stabilire le cause del decesso. Al momento nessuna ipotesi è esclusa, dal gesto volontario all’incidente.

